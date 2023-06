Calciomercato Juve | Allegri spinge per Castagne

(Di mercoledì 28 giugno 2023)per l’acquisto di Timothyche vede come alternativa a Timothy Weah Secondo quanto riferito da Sky Sport, lapotrebbe non limitarsi a Timothy Weah per rinforzare la corsia di destra. L’altro obiettivo è infatti Timothy. Il belga piace e non poco ad, che vorrebbe puntare su di lui come alternativa all’americano. Da Torino sono al lavoro costantemente per provare ad abbassare le richieste inglesi. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

Commenta per primo Aspettando Cristiano Giuntoli , che avrà un altro ruolo rispetto a quello che attualmente ricopre al Napoli, si consolida la posizione di Giovanni Manna alla: è lui il direttore sportivo bianconero, la prossima settimana salvo cambi di programma arriverà anche la firma sul prolungamento di contratto che terminerà così il 30 giugno 2025 invece che tra ...Chissà, magari i due si troveranno di fronte nel prossimo derby trae Toro. Pellegri 4,5 - Sbaglia il colpo di testa su un perfetto cross di Rovella, spara a salve come il suo compagno di ...... miglior difensore due stagioni fa con il Toro, nella top 11 della serie A anche con la. IL MERCATO - Se un anno fa ha preferito scatenare il derby d'Italia senza prendere troppo in ...

Calciomercato Juve, Hojlund per Vlahovic Il confronto tra bomber La Gazzetta dello Sport

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato per Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sull'interesse della Lazio per Lucas Torreira. Tuttavia, parlando dell'uruguaiano ha fatto ..."In realtà la Juventus non intende trattare l’uscita di Giuntoli, è spettatrice, ha un accordo col ds che deve essere lui liberarsi dal Napoli”.