Calciomercato Inter | un doppio colpo in arrivo per Inzaghi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La finale di Champions League ha lasciato grande amarezza in casa nerazzurra, ma anche estrema consapevolezza in vista del prossimo futuro che dovrà rimettere i milanesi in cima alla classifica di Serie A dopo le ultime vittorie di Milan e Napoli. Ildell’si sta muovendo in modo significato nel tentativo di rafforzare la rosa a disposizione di Simone, tecnico che ha sfiorato la vittoria di tre competizioni in un solo anno. Sono due i nomi che attualmente gravitano fortemente nell’universo delle trattative del biscione: ecco tutto quello che c’è da sapere., Musso-Frattesi: i nerazzurri si muovono con forza Due nomi bollenti stanno alzando la fiamma del calderone delle trattative che sta mescolando Beppe Marotta. Quali sono i due nomi più in vista in ...