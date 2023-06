Calciomercato Inter | esclusiva | scelto il sostituto di Onana | ecco chi sarà

(Di mercoledì 28 giugno 2023) ... come tra l'altro conferma anche la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. 21 anni - valore di ...che non ti hanno mai spiegato Guarda l'evento - - > Articolo originale pubblicato su Money.it qui: ...

leggi anche, tabellone acquisti e cessioni: da Lukaku a Frattesi, i piani di Marotta In collaborazione con edutrading Il trading per vincere La strategia monetaria che non ti ...Il punto sulle trattative più calde in Serie A: l'ora lavora in uscita, il Milan cerca altri colpi dopo Loftus - Cheek e la Juve pensa ad HojlundCommenta per primo In caso di cessione di Onana - piace in Premier League, soprattutto al Manchester United - l'potrebbe tornare su Juan Musso . Lo riporta il Corriere dello Sport, secondo il quale l'Atalanta è pronta a valutare offerte superiori ai 10 milioni di euro.

Calciomercato, news di oggi in diretta: Loftus-Cheek al Milan, domani le visite. Romero obiettivo Juve, Onana e l'Inter ... Fanpage.it

Calciomercato Inter, Onana in partenza: 60 milioni dalla United, con i nerazzurri che potranno chiudere per Frattesi e Lukaku. Al suo posto ci sarà una promessa del calcio mondiale.l’assenza di Dzeko non toglierà niente alla competizione, definendo l’ex Inter, Roma e Manchester City "un attaccante anziano che non è mai stato una star del calcio mondiale".