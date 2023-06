Calciomercato – Il Liverpool offre 90 milioni al Real Madrid per Valverde

Il club parigino si aggiunge alla già minacciosa lista di pretendenti composta da Bayern Monaco, PSG,e Newcastle. Federico Chiesa (LaPresse) -.itLa Juventus, dal canto suo, ...Weston McKennie (LaPresse) -.itIl texano McKennie è legato alla Juventus da un ... Il giocatore è reduce da una stagione disastrosa col. Solo 4 apparizioni per un totale di 256 ...Sfumato Rice, il City entra in corsa per centrocampista del Celta Vigo. Su di lui anche, Chelsea e Napoli La giornata didi oggi mercoledì 28 giugno: ore 14:05 - Anche il Manchester City in corsa per Gabri Veiga L'esclusiva di Fabrizio Romano sul giocatore ...

Dall'Uruguay: Liverpool su Valverde, l'offerta è da capogiro Calciomercato.com

Nelle prossime settimane saranno tante le notizie inerenti i possibili o effettivi trasferimenti dei calciatori più chiacchierati degli ultimi mesi. Ogni ...Le ultime notizie di calciomercato oggi 28 giugno: le trattative di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ...