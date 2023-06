Calciomercato – Icardi vuole il Milan? Ecco l’indizio social

Commenta per primo I bookmakers sembrano avere pochi dubbi, c'è la Juve nel futuro di Mauro. Secondo gli esperti di Sisal si gioca a 2,75 mentre si sale a 3,50 su Snai. I due bookmaker, però, concordano nell'assegnare la quota 3 al Milan appena dietro. Mentre la Roma si attesta a 4. ...La trattativa per portare il 27enne centrocampista inglese in maglia rossonera nel... Dopo l'inseguimento vano a Marcus Thuram, si riaffaccia il nome di Mauro, che ha chiuso la ...Basta unire i puntini delle ultime rassegne stampa di: da Tonali a Rabiot, da Mbappé a, fino a quella multinazionale umana di Rafaela Pimenta che nel portafogli ha i destini di ...

Calciomercato Milan, il rebus Icardi e l'opzione Zaniolo. Le ultimissime Quotidiano Sportivo

Mauro Icardi è uno dei nomi più caldi in vista della sessione estiva di calciomercato, che prenderà il via ufficialmente il 1° luglio. L’attaccante argentino, infatti, dopo aver deluso con la maglia ...Ruben Loftus-Cheek sta per diventare un nuovo giocatore del Milan. La trattativa per portare il 27enne centrocampista inglese in maglia rossonera nel calciomercato 2023 è in dirittura d’arrivo. Loftus ...