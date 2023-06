Calciomercato Empoli | alla ricerca di un portiere per il post Vicario

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Non ancora ufficialmente aperta, la sessione delestivo ha già evidenziato diversi colpi. Dopo la cessione di– passato al Tottenham – l’è a caccia di un altro, che possa proteggere i pali della porta dei toscani. Fino ad ora non si è trovato il profilo adatto, ma si monitorano diversi giocatori., il punto sulLe prestazioni strabilianti di Guglielmonon sono passate inosservate e il giovaneè stato accostato a molti club, sia italiani che esteri. DJuventus fino al Tottenham, squadra che si è aggiudicata il giocatore, pronto a fare un salto di qualità non indifferente. Questo ha permesso all’di aumentare ...

Il destino dell'attaccante non sembra però condizionare il mercato in entrata degli Spurs che, dopo il riscatto di Kulusevski dalla Juve e l'arrivo di Vicario dall', potrebbero presto ...... la situazioneStando alle ultime indiscrezioni raccolte da.it, c'è grande movimento ... Ma il Monza e l', nella trattativa per Fabiano Parisi, hanno chiesto il giocatore. Come detto, ...Portiere per caso. "Nessuno dei miei compagni voleva fare il portiere, io sono andato controcorrente". Quella tra i pali dell'è stata per Guglielmo Vicario l'ultima esperienza italiana prima del grande salto in Premier League , il campionato più famoso al mondo. L'azzurro, classe 1996, dalla prossima stagione ...

Sky - L’Empoli vuole Caprile con l’aiuto del Napoli, ma attenzione agli arabi! Tutto Napoli

[themoneytizer id=”99064-6] Attraverso un’intervista ai microfoni di Eurosport.it, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha raccontato la sua passione, fin da bambino, per il ciclismo. Queste le ...Gli Spurs intanto sono a un passo da Maddison LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Tottenham aspetta una telefonata da Monaco. Il Bayern, ...