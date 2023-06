Calciomercato | colpo Juventus | acquisto a sorpresa

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Lametterà a segno una serie di colpi in rapida successione per consegnare una rosa di valore a Massimiliano Allegri:immediato Dopo lo sbarco a Torino di Weah… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Il Milan continua la sua campagna acquisti ed è vicino a chiudere un altrodi mercato dopo Loftus - CheekContinua la campagna rafforzamenti del Milan. Dopo aver ...Pioli (LaPresse) -Brozovic (LaPresse) -.itSi prospettano comunque ore vibranti sotto questo punto di vista. In attesa di definire l'addio di Brozovic, infatti, Marotta non può ancora affondare il...... giornalista del Mirror , è intervenuto ai microfoni di.it in onda sul canale Twitch ... Per me il Milan ha fatto un bel, al Chelsea era troppo chiuso e doveva spostarsi per giocare ...

Chelsea, un colpo dal Brasile in chiusura: può avvicinare Pulisic al ... Calciomercato.com

È dell'ultima ora l'annuncio di Sky Sport che ha svelato quello che è il colpo di calciomercato che riguarda il campionato italiano.Il nigeriano potrebbe seguire le orme di Edinson Cavani ed Ezequiel Lavezzi, lasciando la città campana per Parigi.