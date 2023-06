Calciomercato Chelsea | dal Santos arriva Angelo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 giugno 2023): quasi fatta per, giovane attaccante del. Il Barcellona avrebbe 48 ore per pareggiare l’offerta dei Blues Ilprepara l’ennesimo colpo della gestione Boehly. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbe in arrivo, attaccante brasiliano classe 2004 del. I Blues pagheranno 15 milioni per portarlo a Londra. Il giocatore era anche nel mirino del Barcellona che, nonostante abbia ancora 48 ore per pareggiare l’offerta degli inglesi, ha deciso di guardare ad altri obiettivi.