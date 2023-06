Calciomercato | Brescia Ayè verso ritorno in Francia | piace al Metz

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L'attaccante ha ancora un anno di contratto PARIGI () - Dopo la retrocessione in C del, Florian Ayè potrebbe tornare in. Secondo "L'Equipe" il 26enne attaccante, sotto contratto con le Rondinelle fino al 2024, sarebbe in contatto col, neo promosso in Ligue 1. Ayè è reduce

L'attaccante ha ancora un anno di contratto PARIGI (FRANCIA) - Dopo la retrocessione in C del Brescia, Florian Ayè potrebbe tornare in Francia. Secondo "L'Equipe" il 26enne attaccante, sotto contratto con le Rondinelle fino al 2024, sarebbe in contatto col Metz, neo promosso in Ligue 1.

L'attaccante ha ancora un anno di contratto PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Dopo la retrocessione in C del Brescia, Florian Ayè potrebbe tornare ...L'allenatore delle rondinelle è intervenuto ospite a una tv di Genova: «Attendo di sapere come finirà con la categoria» ...