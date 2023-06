Calcio | vietato il numero 88 sulle maglie | perché?

Ild'inizio è in programma nella notte tra giovedì e venerdì a mezzanotte ore italiane, allo ... Il gioco può causare dipendenza patologica ed èai minori. Percentuali di vincita su ADM e ......1 milioni di ettari, l'equivalente di 11 campi dial minuto, cresciuta del 10% rispetto al ... Una pratica che l'Europa hasolo di recente.... "A questo punto mi auguro che non vada mai a giocare nel Loreto". Per Nicola invece si tratta semplicemente di "un'operazione nostalgia". E Marco: "Ho già dovuto leggere del numero 88...

Perché è vietato il numero 88 sulle maglie da calcio GQ Italia

Il paese freme per la discesa in campo del 2 luglio. Galluzzo Vecchio e Corte Regia alla conquista del Palio. Il presidente: "Questo è un gioco che unisce e non divide: gli allenamenti li facciamo tut ...Il numero 88 è stato bannato dai campi di calcio. Nella dichiarazione d’intenti per la lotta all’antisemitismo sottoscritta dal Viminale con il mondo del calcio, Ministero dello Sport e Figc, c’è anch ...