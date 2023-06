Calcio | Sportiello | ‘milanista dalla nascita | essere qui è un sogno che si avvera’

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Milano, 28 giu. – (Adnkronos) – “Sono milanista, vengo da una famiglia di milanisti, quindi per me è unche si avvera.” Così Marcodurante la sua prima intervista da nuovo giocatore rossonero, concessa ai canali ufficiali del club. “E’ un motivo di orgoglio per me, voglio ripagare la fiducia della società. Quando ero piccolo il mio idolo era Sebastiano Rossi, un modello. Mi piaceva il suo modo di stare in porta”, aggiunge l’estremo difensore che spiega la scelta del ruolo. “Non c’è stato qualcosa di particolare che mi ha fatto scegliere il ruolo del portiere. Mi ha aiutato il fisico, già da bambino ero piuttosto alto e quindi mi hanno indirizzato verso questa posizione”.Grande stima verso il suo compagno Mike Maignan. “Non c’è biche lo dica io. Stiamo parlando di ...

Il punto sul club rossonero, con i primi colpi in entrate e l'addio di diversi pilastri che saranno difficili da sostituire ...