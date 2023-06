Calcio | Radrizzani Vogliamo riportare Samp a fasti anni Novanta

(Di mercoledì 28 giugno 2023) "Abbiamo salvato il club dal rischio del fallimento ma è solo l'inizio" GENOVA - "Abbiamo lavorato 5 settimane, in cui abbiamo fatto tanto. Abbiamo salvato ladal rischio del fallimento che avrebbe ucciso la metà blucerchiata della città di Genova. Siamo molto fieri di questo traguardo ma è sol

Dobbiamo ricordare il passato glorioso, ma anche pensare ai tifosi" ha aggiunto. La conferenza stampa di Pirlo "Quando ci sono persone serie e un progetto, non conta la categoria. ...Così Andreaintroducendo Andrea Pirlo e Nicola Legrottaglie, rispettivamente nuovo allenatore e nuovo responsabile dell'area tecnica della Samp. "Abbiamo ereditato una società con ...VOGLIA - Parlando del desiderio di iniziare l'avventura blucerchiata e dell'arrivo di Pirlo come mister,ha detto: "Non vediamo l'ora di iniziare, domani (oggi ndr) arriva un po' di gente, ...

Radrizzani: "Vogliamo riportare la Sampdoria agli anni Novanta ... Telenord.it

'Abbiamo salvato il club dal rischio del fallimento ma è solo l'inizio' GENOVA (ITALPRESS) - 'Abbiamo lavorato 5 settimane, in cui abbiamo ...Conferenza stampa Radrizzani: la presentazione ufficiale del nuovo proprietario della Sampdoria Andrea Radrizzani si presenta oggi nelle vesti di nuovo proprietario della Sampdoria, insieme al socio M ...