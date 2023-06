Calcio | Milan | è fatta per Loftus-Cheek dal Chelsea

(Di mercoledì 28 giugno 2023)o, 28 giu. - (Adnkronos) - Rubensta per diventare un nuovo giocatore del. Nelle prossime ore, secondo quanto riporta Sky Sport, il 27enne centrocampista inglese sarà in Italia e domani svolgerà le visite mediche, prima di firmare il contratto coi rossoneri. Operazione totale da 21,5 milioni di euro.

... e da ieri la Georgia è davvero nella mente dei più attenti appassionati digiovanile, ... Sono lontani i tempi in cui l'ex difensore delKakhaber Kaladze rappresentava l'unica espressione ...Secondo "As", sia Juventus chetengono d'occhio il 30enne spagnolo: per i rossoneri, in particolare, rappresenterebbe un'alternativa a Scamacca e Chuwkueze, altri due attaccanti in agenda dopo ...... hanno deciso di comprarsi il, tra il Newcastle , il club inglese di loro proprietà, e il campionato patrio, la Saudi Professional League. Verseranno 80 milioni alper Tonali , pagano ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan, Traoré e Sportiello. Roma su Scamacca, Onana e l'Inter verso l'addio Fanpage.it

Dopo l'addio ad Alberto Aquilani, che sembra ormai ad un passo dal Pisa, la Fiorentina Primavera si prepara a fondare un nuovo ciclo, sulle spalle di Daniele ...Marco Sportiello è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il portiere classe '92 sarà tesserato dall'1 luglio per il club rossonero, con un contratto sino al 30 giugno 2027. (ANSA) ...