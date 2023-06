Calcio | lotta all’antisemitismo | vietate le maglie con il numero 88

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Un: approvato il nuovo decalogo contro tutte le discriminazioni razziali. L’annuncio di presentazione del documento è stato dato dal ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, durante il convegno l’Antisemitismo nello sport, organizzato dal Coordinatore nazionale per lacontro l’antisemitismo, Giuseppe Pecoraro. Il decalogo contro l’antisemitismo Dalla prossima stagione nessun calciatore potrà scendere in campo con la maglia 88 e verrà interrotto il gioco in caso di espressioni antisemite o razziste (Instagram)Lo stesso ministro per lo Sport ha dichiarato: “Il protocollo verrà firmato martedì mattina. L’impegno è quello di operare per non assistere più a certi episodi, nello sport e fuori, e di separare nettamente e definitivamente i tifosi e gli appassionati da quelli che sono solo delinquenti”. Il ...

...più punti per strada in partenza in un campionato che si preannuncia equilibrato per una... come ben si era compreso, il movimento calcistico italiano, certamente ilitaliano, pur ...... il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi , il Coordinatore nazionale per lacontro l'antisemitismo Giuseppe Pecoraro e il presidente della Federazione italiana giocoGabriele ...Laall'antisemitismo negli stadi è una cosa seria e purtroppo un problema reale. Il nemico ... Giusto che ilfaccia in questo la sua parte; giusto vietare cori, striscioni, simboli ...

