Calcio | Cittadella Gorini confermato per la prossima stagione

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il tecnico guiderà i granata per il terzo campionato- Edoardoresta al suo posto. Ilha annunciato in una nota che il tecnico è statoal timone dei granata ...

Il tecnico guiderà i granata per il terzo campionato- Edoardo Gorini resta al suo posto. Ilha annunciato in una nota che il tecnico è stato confermato al timone dei granata anche per la stagione 2023 - 24. Per Gorini sarà la terza annata sulla panchina del. - foto ...... Pnrr: ok alladello sport alla Sciorba Posted on 21 Aprile 2022 21 Aprile 2022 Author ...tra i progetti che parteciperanno ai bandi Sport e inclusione con fondi Pnrr Un nuovo campo da...Ecco perchè la scelta di portare Andrea Tessiore al Tombolato deve riempire di orgoglio ilsavonese: poco fa è arrivato anche l'annuncio ufficiale. 'L'A. S.comunica l'acquisizione ...

UFFICIALE: Il Cittadella conferma Gorini in panchina. Prolungato di un anno il contratto TUTTO mercato WEB

Il tecnico guiderà i granata per il terzo campionato CITTADELLA (ITALPRESS) - Edoardo Gorini resta al suo posto. Il Cittadella ha annunciato in ...Cittadella, Gorini confermato in panchina per la terza stagione consecutiva: “Salvezza grande risultato” - picenotime.it - IT ...