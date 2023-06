Calcio | accuse a Chiffi | 10 giorni di squalifica e 50 000 euro di multa per Mourinho**

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu. - (Adnkronos) - Il Tribunale Federale Nazionale (Tfn), presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato il tecnico della Roma José Mourinho con un'ammenda di 50.000e 10dida scontarsi a decorrere dalla prima giornata del prossimo campionato di competenza. Mourinho era stata deferito in merito alle dichiarazioni rilasciate nei confronti dell'arbitro Danieleal termine della gara dello scorso 3 maggio tra Monza e Roma. Il Tfn ha disposto un'ammenda di 50.000anche per la Roma, deferita a titolo di responsabilità oggettiva.

Il Tribunale federale nazionale ha squalificato José Mourinho per 10 giorni a decorrere dalla prima giornata del prossimo campionato dopo il deferimento della procura federale per le accuse all'arbitr ...