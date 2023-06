Calcio | Abodi su giustizia sportiva | ‘formule diverse per reati che non impattano su classifiche'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Cracovia, 28 giu. (Adnkronos) - “La? I due temi sono: fare bene e fare presto. Rispetto allaordinaria c'è un elemento che determina una qualche differenza, cioè la tutela degli interessi generali. Nel sistema sportivo è ancora più stringente, perché i portatori di interesse appartengono ad una categoria limitata, quindi abbiamo bisogno di garantire l'equa competizione attraverso delle regole che possano essere applicabili. Se il reato è stato consumato, o c'è un'ipotesi di reato, in un'altra stagione, devo tenerne conto ancora di più di fare bene più che di fare presto. Se invece l'ipotesi di reato è relativo alla stagione corrente c'è un'esigenza specifica di chiudere tutto entro la fine della stagione. Non è un caso che la norma portata in Consiglio dei ministri, che può essere ...