Calci e manganellate in testa contro una trans | procedimento disciplinare per 3 vigili

Mercoledì 24 maggio in zona Bocconi a Milano avevano preso ae immobilizzato una donna brasiliana transessuale di 41 anni , ufficialmente per ... la 41enne era anche stata presa a, e ...La madrina del pride di Bari sarà Bruna, la donna brasiliana transgender pestata conlo scorso 24 maggio da un gruppo di agenti della polizia locale di Milano. La stessa donna "raccontata dai giornali sempre coi pronomi sbagliati, con l'aggettivo trans usato come ...... arrestati un ispettore e quattro agenti Leggi Anche Milano, trans presa a: agenti ... Parlava delle 'stecche' sul volto sferrate alle vittime, deie dei pugni. 'Ho caricato una stecca ...

“Gravi le manganellate sulla testa”. Avviato il procedimento disciplinare per due vigili che picchiarono Brun… La Repubblica

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Il procedimento è stato aperto dal Comune a un mese dai fatti per due dei quattro vigili intervenuti: “Il manganello è per autodifesa, in questo caso usato in ...