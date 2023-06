Calabria | invasione aliena in provincia di Crotone | avvistate due specie esotiche nel Mar Ionio

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 28 giugno 2023)aliene invadono il Mar: ecco di quali si tratta, cosa possono farci e come possiamo proteggerci Laè la meta preferita di tanti perché è una delle poche regioni italiane ad essere bagnata da due ottimi mari: il Tirreno e lo. Così, dopo una stagione passata a lavorare, molte persone si concedono un soggiorno nelle località marine più belle della zona. Se doveste tuttavia andare indivi conviene stare molto attenti. Infatti, proprio qui sono stateduealiene. Ma scendiamo nel dettaglio. Insono stati avvistati due pesci scorpione e sì, sono alieni, ma non bisogna pensare gli ufo o a E.T. Infatti, in biologia si definiscono aliene tutte ...