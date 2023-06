Cade in casa da solo | agonizzante per ore | salvato dalla figlia

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutosalva la vita al padre che era inriverso sul pavimento, forse da ieri, e non riusciva a chiedere aiuto. La storia a lieto fine arriva da Cervinara. La donna, da ore non riusciva a contattare il padre e preoccupata si è recata adell’uomo. Dopo aver ripetutamente bussato, senza ricevere risposta, laè riuscita a sfondare la porta ed è entrata in. Il 62enne era a terra e respirava a fatica, probabilmente a causa di una caduta che gli ha procurato una ferita alla testa. Allertati i soccorsi sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che dopo averlo stabilizzato hanno trasferito l’uomo all’ospedale Moscati di Avellino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

