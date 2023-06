Buoni libri Via all’erogazione dei contributi | accolte 2095 istanze in città

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiVia liberadel contributo “Libro per l’anno scolastico 2023-24”. Il Comune di Avellino ha anticipato i tempi e pubblicato questa mattina gli elenchi dei beneficiari, distinti per Scuole dell’Obbligo (medie e classi prime e seconde degli istituti superiori) e Scuole Superiori (classi terze, quarte e quinte), nonché l’elenco dei non ammessi. Le graduatorie sono presenti sul sito istituzionale dell’ente, in “Amministrazione Trasparente” e sull’Albo Pretorio on line. Sono consultabili anche nell’apposita sezione “Libro”, presente nell’area “SERVIZI AL CITTADINO”, alla voce “Servizi per le scuole”. Negli elenchi, ai fini della privacy per il trattamento dei dati personali, ogni partecipante è identificato con il corrispettivo “codice utente”, rilasciato al momento della presentazione ...

Si è riunita questa mattina, in primo insediamento, la commissione mensa scolastica del comune di Solofra. L'obiettivo quello di elaborare un nuovo menù per il prossimo anno scolastico, nel rispetto ...