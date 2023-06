Bugatti - A Molsheim sarà realizzata una nuova struttura produttiva

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Laha presentato un progetto per ampliare la sua sede di, in Francia. In particolare, è stato avviato un programma di investimento che prevede la realizzazione nel secondo semestre del 2024 di unaaccanto all'attuale Atelier. Nuovi modelli. Il progetto è volto a sostenere lo sviluppo e la produzione di nuovi modelli oltre la Chiron: dalla Bolide alla W16 Mistral, fino alle vetture del futuro, tra cui la prima auto dellagestioneRimac, la joint venture tra l'azienda croata e la tedesca Porsche. La, che dunquefunzionale all'espansione del marchio e della gamma prodotti, si estenderà su due piani, occuperà spazi per un totale di 2.120 metri ...

La sede della Casa francese sarà ampliata per sostenere la produzione della Bolide, della W16 Mistral e di nuovi modelli, tra cui il primo della gestione Rimac ...Ca bouge du côté de Bugatti : le coeur historique de la marque, à Molsheim, va faire peau neuve ! Dans le cadre d’un programme d’investissement visant à soutenir la production de ses futures hypercar, ...