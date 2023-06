Bucchi | ‘Due anni fa mi chiamò il Brighton per Frattesi’

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Christian, ex allenatore del Sassuolo, racconta un retroscena a Sportitalia:miil capo degli scout per...

Finalmente una gara caratterizzata dal sole che si è articolata sugiri per un totale di 18 ...FEMMINILE A 3' Brandani Martina TR3 OPEN 1' Brandani Paolo 13' Zeccarelli Lorenzo TR3 2'de ...Abbiamo poi confrontato i nostri risultati con i dati di studi simili in letteratura come quello diand Neresini del 2004". I dati dello studio, come sottolinea la ricercatrice, certificano un ......di ricordare Sandro, ex giocatore di basket riminese scomparso nel 2014 all'età di 46 anni e amico di Myers, oltre che l'ex capitano della nazionale italiana saranno presenti altrestelle ...