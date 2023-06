Brunello Cucinelli | il progetto per la rinascita di Castelluccio di Norcia dopo il terremoto | “Una piazza e un teatro | per una visione a cinque secoli”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Far rinascere il borgo didi, una delle perle dell’Umbria che sorge nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, profondamente colpito dalche nel 2016 lo ha quasi completamente distrutto. E’ la missione intrapresa da, il visionario imprenditore d’alta moda, che martedì mattina, insieme alla sua famiglia e all’architetto Massimo de Vico Fallani, ha presentato alla stampa il suonei saloni d’onore Triennale di Milano. Un piano ambizioso, frutto di anni di studio, ideato “con una” dove sono primari gli aspetti del restauro, della statica antisismica e del risparmio energetico, seguiti da altri, come l’adeguamento degli impianti e l’inserimento di nuove ...

aggiunto la Presidente Tesei " l'innovativa ricostruzione voluta dalla Regione per Castelluccio può essere completato e valorizzato con il progetto presentato in questi giorni da

Sono state avviate le procedure per affidare i lavori per la ricostruzione di Castelluccio di Norcia. Lo ha annunciato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. (ANSA) ...Il sisma del 2016 e la ricostruzione. L’imprenditore: «Questo è un dono perché ritorni un luogo dell’anima». Il progetto è stato presentato alla Triennale di Milano ...