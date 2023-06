Brozovic spara 60 milioni all’Al-Nassr! Ma l’Inter tifa Arabia ? CdS

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Marceloha bloccato momentaneamente l’affare tra Inter e Al-Nassr per il suo trasferimento inSaudita. Il croato ha chiesto un biennale da 60l’anno STALLO ? Sembrava fatta fino a qualche giorno fa, adesso tutto si è sbloccato.ha rilanciato prepotentemente verso l’Al-Nassr. Il croato punta il massimo: biennale da 60di euro. Insomma, una montagna vera e propria di danaro. L’affare non è saltato, ma bisogna ragionarci su. Dtro lato, rimangono piuttosto vive le avances del Barcellona di Xavi, che offrirebbe al croato un ingaggio decisamente più basso, ma un progetto tecnico più ambizioso e prestigioso rispetto a quello emergente di marca araba. L’Al-Nassr però non ci sta e nelle prossime ore può volare a Zagabria per convincere ...

13.03 - Non solo: l'Al - Nassr punta anche Seko Fofana, trattativa con il Lens. 13.00 - Il Bayern Monaco ha presentato un'offerta da 70 milioni di euro più bonus al Tottenham per Harry Kane. ...... il Napolialto per il centravanti nigeriano: 180 milioni di euro.9.01 - Vicinissimo l'accordo tra Inter e Al Nassr per il trasferimento diin Arabia: i nerazzurri pronti a fiondarsi ....... Viene costretto a fare gli straordinari e a prendersi il primo cartellino giallo della serata per un fallo su Modric (dall'87' Dani Olmo 5,5 : entra con apparente sicurezza, poiin ...

Gazzetta: “Inter, Brozovic spara alto all’Al-Nassr per l’ingaggio: non è chiusa” SOS Fanta

Wilfred Gnonto sogna il ritorno in Italia, specie dopo la retrocessione del Leeds in Championship. La Juventus si è mossa tempo fa per rimpiazzare l'eventuale addio di ...C'è il Barcellona tra Brozovic e l'Al-Nassr. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la squadra blaugrana non ha perso le speranze di arrivare al centrocampista croato che al momento ...