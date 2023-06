Brozovic | no all’Al-Nassr | provocazione Ecco cosa c’è dietro! ? Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Marceloal momento ha detto norifiutando ben 20 milioni di euro di ingaggio. Vuole di più. L’Inter costretta ad aspettare? Alessandro Sugoni, ospite negli studi di Sky Sport 24, illustra la situazione legata al croato: «? Offerti 20 milioni per tre anni, lui vuole 30 per due anni. Una sorta di. In realtà al momento lui non è convinto, l’Al-proverà a convincere il giocatore. Da capire con quali armi: sicuramente la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo. Ma al momentoè molto tentato dell’opzione Barcellona, che in questo momento non può presentare un’offerta cospicua all’Inter. Ha bisogno di tempo, per presentare un’offerta dai 15 ai 17 milioni». Inter-News - Ultime notizie ...