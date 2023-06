Brozovic | l’Al-Nassr ci riprova! Zanotti rinnova Ausilio torna a Londra | TG Inter-News

(Di mercoledì 28 giugno 2023) TGal via con una nuova edizione,ta e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma.it. Ancora occhi sulla situazione di Marcus Thuram, dubbi sulla data del suo primo allenamento con la maglia dell’. Al-ci riprova con, Pieropartito perper André Onana e Cesar Azpilicueta. Nessun via libera dal Chelsea per lo spagnolo. Tanto altro in questa lunga giornata di mercato. TG IN NERAZZURRO – Marcus Thuram ha firmato il contratto che lo legherà fino al 2028 con l’ci sta riprovando con Marcelo, chiesto un incontro con il ...

... già accostatoBarça in tempi non sospetti. Una partita a scacchi il cui epilogo è più incerto che mai. Inter, il messaggio disul suo futuroChe'enigma sia ancora lontano dall'essere ......se ci siano margini per Marcelo, ma il croato dell'Inter non è'unico nome per il centrocampo: stando alla stampa spagnola, nel mirino c'è anche Marcel Sabitzer , austriaco di ritorno......di Viale della Liberazione è alle prese con le uscite di... propedeutiche all'assalto per Frattesi in mediana eritorno ...di 'Big Rom' e chiedono all'Inter almeno 40 milioni di euro dopo'...