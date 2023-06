Brozovic | l’Al-Nassr chiede un incontro Il croato tentenna

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Marcelonon è convinto della destinazione Al-. Il club dell’Arabia Saudita ha chiesto unsecondo Fabrizio Biasin su Twitter, di seguito l’esito finale. RICHIESTA – Marcelonon ne vuole sentire a proposito di chiarezza. Ilprende ancora tempo, la volontà delè di avere uncon il giocatore. Fabrizio Biasin ha scritto su Twitter che il numero 77 dell’Inter per il momento aspetta, in questo modo il mercato nerazzurro è completamente bloccato. La richiesta del club arabo è un semplice confronto con, la palla passa a lui. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...

...di Viale della Liberazione è alle prese con le uscite di... propedeutiche all'assalto per Frattesi in mediana eritorno ...di 'Big Rom' e chiedono all'Inter almeno 40 milioni di euro dopo'...- Nassr non molla Marceloe, dopo aver raggiunto'intesa con' Inter a 23 milioni di euro , una delegazione del club saudita ha incontrato il centrocampista croato per provare a ...Commenta per primo La partita tra- Nassr e Marcelonon è ancora conclusa. Secondo quanto riferisce il portale spagnolo Relevo , è in corso proprio in questi minuti un importante vertice tra la delegazione del club ...