Brozovic | estremo tentativo dell’Al-Nassr per convincerlo! Ma Barcellona c’è – SI

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L’Al-non molla Marcelo. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, nuovo rilancio da parte degli arabi. NUOVO– Dove andrà a giocare alla fine Marcelo? Ilresta sempre vivo e fiducioso di concludere l’operazione, anche se in realtà manca l’accordo con l’Inter. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, però, l’Al-non molla il giocatore e presto potrebbe incontrare nuovamente il suo entourage per rilanciare con un. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...