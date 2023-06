Brozovic | Al-Nassr in Croazia per convincerlo! Barcellona vigile – SM

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Marceloè finito nel mirino dell’Al-. Il croato non è convinto dell’offerta ma, secondo SportMediaset, il club arabo è in missione inper convincere il croato.sempresulla situazione DISTANZA – Marcelonon ha detto sì all’Al-. Negli scorsi giorni l’Inter ed il club arabo avevano trovato l’accordo per l’approdo del calciatore in Arabia: 23 milioni più bonus. Il croato però non è convinto della proposta dell’Al-che adesso, secondo quanto riferito da SportMediaset, andrà in missione inepr convincere il centrocampista ad accettare l’offerta da 20 milioni a stagione per tre anni. Segue la situazione anche il: il club blaugrana è una ...

... sarebbe finito nel mirino dell' Al, formazione in cui milita Cristiano Ronaldo. In attesa di definire l'acquisto di Marcelo, il club di Riad punta dunque il bomber uruguaiano. I ...Inter e Al -aspettano una decisione di Marceloper chiudere una trattativa già impostata da settimane. I due club hanno raggiunto l'accordo economico per una cifra vicina ai 23 milioni di euro, ...L'Alnon si arrende per Marcelo. Il centrocampista, in uscita dall'Inter, non è convinto dell'Arabia Saudita come prossima destinazione della sua carriera, ma i dirigenti del club sono ...

- poi a contattarti via mail per darti tutte le istruzioni ci penseremo noi dopo il ritiro della INs Card personale! Per farlo basta semplicemente compilare il form di iscrizione… Leggi ...L'Arabia Saudita tenta anche Edinson Cavani. L'ex attaccante di Napoli e Paris Saint-Germain, attualmente sotto contratto con il Valencia (scadenza 2024), sarebbe finito nel ...