Brozovic accordo col Barcellona | ma va basso all’offerta con l’Inter – Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 28 giugno 2023)non sembra intenzionato ad andare dalin Arabia Saudita, con ilche però non ha le stesse richieste dell’Al-Nassr. Queste le novità date da Di Marzio durante la puntata di stasera di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport. DOVE VA? – Marceloresta in bilico, secondo Gianluca Di Marzio: «Per tutta la giornata è stato combattuto, perché l’Al-Nassr sta cercando di convincerlo in tutti i modi ad andare a giocare lì. Ma sembra che non abbia scalfito le certezze di non andare di, poi capiremo domani mattina come andrà a finire. Ilinvece ha l’col giocatore ma non ha ancora la possibilità e la forza di fare un’offerta al, che non sarebbe come quella dell’Al-Nassr. Avrebbe intenzione di ...