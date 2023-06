Boxe | Irma Testa surclassa Fernandez Romero e si qualifica per la sua terza Olimpiade!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 giugno 2023)hato la spagnola Jenifercon un perentorio verdetto unanime (5-0: due 30-27, tre 29-28) e si èta alle semifinali dei Giochi Europei 2023, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Cracovia (Polonia). La Campionessa del Mondo ha confermato il pronostico della vigilia nella categoria fino a 57 kg, ha giganteggiato contro un’avversaria inferiore dal punto di vista tecnico e ha soprattutto staccato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. La fuoriclasse campana parteciperà ai Giochi per lavolta in carriera, dopo Rio 2016 e Tokyo 2020, quando conquistò la medaglia di bronzo (prima pugile italiana a riuscire nell’impresa di salire sul podio a cinque cerchi, dopo essere stata la prima azzurra a partecipare ...