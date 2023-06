Boxe | Giochi Europei 2023 | Melissa Gemini eliminata dalla francese Michel

(Di mercoledì 28 giugno 2023)deve dire addio ai(European Games). L’azzurra viene sconfittaDavina-Myrhanei quarti di finale dei 75 kg con verdetto sostanzialmente unanime dei giudici. Pesa infatti una deduzione su di esso, così i cartellini recitano quattro 29-27 e un 28-28 invece di quattro 30-27 e un 29-28. Le prime due riprese sono semplicemente un’opera di dominio da parte della transalpina, che non vuole lasciare niente al caso. Più veloce, e senz’altro anche più in grado di non portarea entrarle nella guardia,controlla e gestisce con assoluta semplicità la situazione., Irma Testa surclassa Fernandez Romero e si qualifica per la sua terza ...

Prosegue la bella giornata dellaitaliana aiEuropei 2023 di Cracovia , con due azzurre che raggiungono la semifinale e ottengono anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Irma Testa e Giordana Sorrentino vincono gli ...Salvatore Cavallaro è il primo pugile dell'Italia ad assicurarsi la partecipazione aiOlimpici di Parigi 2024. L'azzurro, in gara aiEuropei di Cracovia 2023, ha conquistato l'accesso alla semifinale degli 80 kg grazie al successo sull'olandese Gradus Kraus (5 - 0), ottenendo uno dei quattro pass olimpici individuali in ...Mercato San Severino . Ad un passo dal sogno. Aziz Abbes Mouhiidine è sempre più vicino al grande obiettivo di qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi. AiEuropei di Cracovia, in Polonia, nella categoria dei 92 kg ci sono in palio due pass. Oggi sul ring B della Nowy Torg Arena il campano ha battuto il turco Berat Acar nei quarti di finale. ...

Boxe, Aziz Abbes Mouhiidine impiega un round per ingranare, poi travolge Kartsan al debutto ai Giochi Europei OA Sport

Sirine Charaabi deve rinviare il sogno Olimpiadi di Parigi 2024. Nei 54 kg non le riesce l'approdo in semifinale: penultimo atto e pass a cinque cerchi sono della turca Hatice Akbas, che vince per ver ...Torna l’attesissimo evento pugilistico che riporta la noble art all’ombra di palazzo Gotico. Una rassegna di incontri di pugilato dilettantistico (con boxeur di diverse fasce d’età, a salire fino al m ...