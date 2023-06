(Di mercoledì 28 giugno 2023)è stato sconfitto dall’irlandese Deancon verdetto unanime (5-0: tre 30-27, due 29-28) neidi finale della categoria fino a 63,5 kg ai2023, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Cracovia (Polonia). Il pugile italiano ha combattuto brillantemente nei primi due minuti, durante i quali ha seriamente messo in difficoltà l’avversario grazie alla qualità di un eccellente sinistro e di precisi uno-due. Sul finire del round d’apertura, però,ha alzato il ritmo e ha portato una serie di colpi che hanno convinto quattro giudici su cinque a premiarlo. A quel punto il nostro portacolori ha perso un po’ di fiducia e nel secondo round è stato soppiantato tecnicamente dall’irlandese, il quale ha sciorinato un ...

Boxe, Gianluigi Malanga si ferma ai quarti dei Giochi Europei. Vince Clancy, rinviato il pass per le Olimpiadi OA Sport

