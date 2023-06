Boxe | Federico Serra travolge Bernath ed è in semifinale ai Giochi Europei | medaglia sicura

(Di mercoledì 28 giugno 2023)è il primo italiano a scendere sul ring ai(European Games) 2023 di Cracovia-Malopolska ed è anche il primo a raccogliere l’ambita. Vittoria netta, totale e incontrovertibile, la sua, nei 51 kg contro l’ungherese Attila, travolto per evidente superiorità. Verdetto unanime: 5-0, quintuplo 30-27. Le prime fasi sono anche le uniche in cui esiste un certo quantitativo di lotta, con i due che non disdegnano il fatto di colpirsi con forza l’un l’altro. Passano i secondi, però, e si vede anche una sempre maggiore solidità dirispetto a chi ha di fronte con la canotta blu.2023 oggi: orari 28 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara Il ...

Quarti di finale in arrivo ai Giochi Europei 2023. A Cracovia, questo si traduce, per un ampio numero di categorie, nelle sfide per il pass olimpico. Fanno eccezione solo i 51, 92 e +92 kg maschili e ...