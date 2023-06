Boston | uccisi a coltellate in casa | gli amici li aspettavano per festeggiare i 50 anni di matrimonio

Leggi su tpi

(Di mercoledì 28 giugno 2023)insieme alla madre di lei la mattina in cui avrebbero dovutole nozze d’oro. È accaduto in una cittadina vicino, dove Jill e Bruno D’Amore, 73 e 74, e la 97enne Lucia Arpino, sono stati trovati riversi in una pozza di sangue. A fare la macabra scoperta, uno degli invitati alla festa dei 50di. L’appuntamento era per le 10 di mattina alla chiesa della Madonna Ausiliatrice di Newton, la scorsa domenica 25 giugno. Poche ore prima, Jill e Bruno avevano aiutato personalmente ad addobbare i banchi e l’altare, ma alla cerimonia non si erano presentati. Uno degliè quindi andato a controllare se fosse successo qualcosa a, scoprendo che erano stati accoltellati insieme ad ...