Borussia Monchengladbach | colpo Chiarodia | ufficiale l’acquisto

Thuram era accompagnato dal padre Lilian, ex Parma e Juventus, con Marotta e Ausilio che hanno beffato i cugini del Milan nella corsa all'ormai ex giocatore del. Adesso la ...Beppe Marotta e Piero Ausilio a caccia di grossi affari, quindi, dopo aver portato in nerazzurro l'attaccante francese Marcus Thuram, figlio d'arte, giunto da svincolato dal...Il Napoli sta sondando diverse piste, compresa quella - segnalata dalla Bild oltre una settimana fa - che porta a Ko Ikatura, classe 1997, che ha fatto molto bene con il. E ...

UFFICIALE: Fabio Chiarodia lascia il Werder. Il difensore firma col Borussia Mönchengladbach TUTTO mercato WEB

Thuram firma con l'Inter, mentre rimane in bilico il futuro di Romelu Lukaku: arriva la sentenza sull'attaccante belga ...Fabio Chiarodia è un difensore centrale classe 2005 nato in Germania, ad Oldenburg, 50 km a ovest di Brema, da genitori italiani, precisamente di ...