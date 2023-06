Borsa | Milano sale +0 | 42% con l' Europa | guarda a Sintra

in fondo al paniere principale scende Iveco ( - 1%), insieme a Unicredit ( - 0,61%) e Nexi ( - 0,56%). Sul fronte opposto si mette in luce Stm (+1,72%) seguita da Campari e Diasorin (...In buona evidenza ail comparto tecnologia , con un +1,29% sul precedente. Avanza STMicroelectronics , che guadagna bene, con una variazione dell'1,58%. In Spagna, il valore delle Vendite al ...Tra i best performers di, in evidenza STMicroelectronics (+1,73%), Banco BPM (+1,63%), Leonardo (+1,38%) e Campari (+1,23%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Nexi , che ...

Le Borse europee superano lo scoglio Lagarde in scia a Wall Street, Milano chiude a +0,58% Il Sole 24 ORE

Piazza Affari (+0,42%) è ben intonata al pari delle altre Borse europee fra le quali la migliore è Pargi (+0,55%) mentre Francoforte guadagna lo 0,44% e Londra lo 0,28%. (ANSA) ...Attesa per il forum dei banchieri centrali a Sintra (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 giu - Avvio di seduta positivo per le Borse europee in attesa che arrivino nuove indicazioni sulle futur ...