Borsa | Milano parte in rialzo +0 | 57%

Piazza Affari parte in rialzo. L'indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,57% 27.557 punti. .Inizio di seduta fiacca per il principale indice delladi, che riporta un cauto +0,57%, a quota 27.557,12 in apertura. 28 - 06 - 2023 09:02Le borse dell'Europa dovrebbero aprire in rialzo, future EuroStoxx50 +0,5%.

Le Borse europee superano lo scoglio Lagarde in scia a Wall Street, Milano chiude a +0,58% Il Sole 24 ORE

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - A Sintra in Portogallo è il grande giorno dei banchieri centrali, che si incontreranno in un panel che vedrà Andrew Bailey (BoE), Jerome Powell (Fed), Kazuo Ueda (BoJ) e, ...Avvio positivo sui listini europei. Francoforte ha aperto in rialzo dello 0,48%, Parigi dello 0,49% mentre Londra ha segnato un aumento dello 0,35%. (ANSA). (ANSA) ...