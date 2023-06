Borsa | Milano ok +0 | 5% con l' Europa | incerti i futures Usa

, che prende atto del dato sull'inflazione in leggero rallentamento in Italia, oltre a Prysmian (+2,83%) e a Stm (+2,17%) è salita sul podio Tim (+2,59%) mentre in fondo al paniere principale ...Le migliori sono le Borse di Parigi e Francoforte (entrambe a +0,9%), consubito dietro (+0,6%) e poi Londra (+0,5%). Al centro degli acquisti a livello continentale i comparti legati a ...... entra come consigliere indipendente nel cda di Zenith Service, 'realta' leader in Italia nei servizi per le cartolarizzazioni e finanza strutturata con 180 dipendenti distribuiti su due sedi,...

Borsa, Europa in rialzo nel giorno di Powell a Sintra. A Milano brillano St e Leonardo Il Sole 24 ORE

Piazza Affari prosegue bene intonata (+0,51%) insieme agli altri listini europei (Parigi +0,8%, Francoforte +0,75%, Londra +0,66%) con i riflettori che restano puntati sui lavori del forum della Bce a ...Il manager parla in occasione della seconda giornata della rassegna di Class Editori, dedicata a risparmio e capitali al servizio della crescita del Paese e della borsa. Aurilia (JP Morgan AM): Non es ...