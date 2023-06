(Di mercoledì 28 giugno 2023)nell’after-hours sulla notizia secondo cui l’amministrazione Biden starebbe considerando ulteriori limitazioni alle esportazioni di chip utilizzati per l’intelligenza artificiale

La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni col segno più, dopo le tre sedute consecutive in ribasso, sostenuta dalla accelerazione degli indici azionari statunitensi e la ripresa del listino tecnologico. Indice Nikkey +0,83% a quota 32.807,84 all'apertura pomeridiana.

Borsa, apertura mista per i listini asiatici nonostante Wall Street. Scivola Nvidia Il Sole 24 ORE

