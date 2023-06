Bonus sociale bollette | proroga a settembre 2023 nel nuovo DL

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ilper i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in grave condizioni di salute è statoto per il terzo trimestre. A stabilirlo ilDecreto, un decreto-legge recante “Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi” approvato durante il CdM del 27 giugno.Si ricorda inoltre che la Legge di bilancioha disposto, fino al 31 dicembre dell’anno in corso, l’innalzamento della soglia ISEE necessaria per accedere all’agevolazione a 15mila euro. Una misura importante prevista all’interno del precedente decreto ...