Bonus sociale | aiuti in bolletta prorogati | previste tariffe stabili

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il governo ha proroga fino a settembre glisul caro bollette , stanziando 800 milioni , e di conseguenza ledi gas e luce non dovrebbero variare di molto. Ma la crisi dell’energia non è finita, e in autunno il prezzo del metano potrebbe tornare a salire, anche se non ai livelli dell’anno scorso. Il Consiglio dei ministri ha confermato per il terzo trimestre la riduzione dell’Iva...

"Dall'inizio del mio mandato nel segretariatoho individuato il lavoro come obiettivo ... In tempo pandemico lo sportello orientava le famiglie all'ottenimento dei vari, poi lo abbiamo ...La proroga al terzo trimestre delper i clienti in difficoltà economica, l'Iva al 5% sul metano in usi civili e industriali e l'azzeramento degli oneri generali per il settore gas sono ...... proposta normativa che richiama l'esperienza positiva dell'Art: l'obiettivo è allargare il perimetro di azione di tale politica pubblica a tutte le iniziative che abbiano un impattoe ...

Decreto bollette: le soglie Isee per avere il bonus con gli sconti su luce e gas Today.it

Il governo ha proroga fino a settembre gli aiuti sul caro bollette , stanziando 800 milioni , e di conseguenza le tariffe di gas e luce non dovrebbero variare ...La proroga al terzo trimestre del bonus sociale per i clienti in difficoltà economica, l’Iva al 5% sul metano in usi civili e industriali e l’azzeramento degli oneri generali per il settore gas sono ...