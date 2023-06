Bologna | si cerca un rinforzo sulle fasce | piace Doig

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ilha bisogno di rinforzare lee come primo sulla lista avrebbe segnatodel Verona Ilha bisogno di rinforzare lee come primo sulla lista avrebbe segnatodel Verona. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, lo scozzese è finito nel mirino dei rossoblù che guardano anche in casa Fiorentina siccomeTerzic, ma il suo valore è troppo alto.

Il calciomercato è ormai entrato nel vivo e a Casteldebole cominciano pertanto a circolare diversi nomi, soprattutto per il reparto difensivo.