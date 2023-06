Bologna Il sindaco Matteo Lepore ha consegnato la Turrita d’argento a Vittoria Cappelli

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 28 giugno 2023) In Cappella Farnese a Palazzo d’Accursio ilhala, da oltre quarant’anni ideatrice e organizzatrice di eventi culturali e impegnata nella diffusione della danza presso le nuove generazioni e in tutto il Paese. Durante la cerimonia ildiha ringraziatoper “il grande amore che hai per. Oggi ti restituiamo l’abbraccio per il tuo straordinario impegno sociale. Grazie alla danza infatti, in particolare dopo un periodo difficile durante il quale ci siamo isolati nelle nostre case, siamo tornati nelle piazze, nei teatri, negli spazi pubblici. La danza è forse uno ...