Bollette | nel terzo trimestre la luce sale dello 0 | 4% nel mercato tutelato Arera | “Fase ancora delicata”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Resta “sostanzialmente invariata”, con un +0,4% per ildel 2023, la bolletta elettrica nel, che conta undel totale. Lo rende noto l’, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Nel primola bolletta era calata del 19,5% e nel secondodel 55%. La spesa per la famiglia-tipo per lanell’anno scorrevole (compreso tra il 1 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023) sarà di circa 1.150 euro, +7,3% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1 ottobre 2021- 30 settembre 2022). “La dinamica dei prezzi all’ingrosso del gas nell’ultimo anno e il loro mantenersi comunque su livelli elevati si riflettesulla spesa complessiva per la ...

