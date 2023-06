Bollette | aiuti fino a settembre | il Cdm proroga lo sconto fino a settembre su luce e gas

Con uno stanziamento di 800 milioni di euro il governo proroga fino a settembre glisul caro. È stata confermata dal Consiglio dei ministri, per il terzo trimestre, la riduzione dell'Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano. Sono stati prorogati l'azzeramento ...Ancora sostegni Le condizioni attuali hanno convinto l'esecutivo a proseguire con glia chi ha ancora bisogno di sostegno. Nello specifico, alcune fonti di governo hanno comunicato alle agenzie ...La misura, come spiegano fonti di governo, si autosostiene con risparmi di spesa sulle somme già stanziate per glicontro il caronel primo semestre. .

Panetta in Bankitalia, Figliuolo alla ricostruzione Agenzia ANSA

Il Consiglio dei ministri ha varato un nuovo decreto Bollette con alcune conferme per le famiglie in difficoltà ma anche l'azzeramento degli aiuti per le imprese.Presentato il primo Report sulla povertà: nel 2022, aumentano del 12.5% gli assistiti nei centri di ascolto e servizi informatizzati, soprattutto per lamento di stranieri ucraini”. Forte relazione tra ...