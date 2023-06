Boca Juniors vs Monagas – probabili formazioni

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Con il passaggio alla fase a eliminazione diretta della Copa Libertadores già assicurato, i sei volte campioni delgiocano l’ultima partita del Gruppo F giovedì, quando ospitano ilalla Bombanera. Mentre un pareggio garantirebbe il primo posto al, gli ospiti venezuelani devono vincere e sperare che anche il Deportivo Pereira, secondo in classifica, non prenda tre punti. Il calcio di inizio divsè previsto giovedi 29 giugno a mezzanotte ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreCompletando la doppietta contro i campioni cileni del Colo Colo all’inizio di giugno ...

Commenta per primo Nuovo capitolo nella telenovela Naithan Nandez . Il Cagliari spinge per il rinnovo del contratto per poi ascoltare offerte dal mercato, il centrocampista uruguaiano exal momento è in vacanza in Argentina. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , tra le pretendenti c'è pure il Napoli, che già in passato lo aveva sondato. I sardi vorrebbero tra i 6 e i ...Lui è Guido Vadala che è passato persino dalla perchè inserito nell'affare Carlos Tevez tra i bianconeri e il. Guido Vadala, da 'nuovo Messi' alla Serie B argentina Vadala, ad appena ...Già nelle scorse finestre di mercato si è sempre fatto il nome dell'ex calciatore delper la mediana partenopea. Nandez al napoli, parla l'agente Ecco le dichiarazioni rilasciate dall'...

L’incredibile progetto per il nuovo stadio del Boca Juniors L'Espresso

Buenos Aires, 26 giu. - (Adnkronos) – A quasi nove anni dall’addio al calcio giocato, Juan Roman Riquelme ha disputato l’ultima partita in una serata show alla ‘Bombonera’ di Buenos Aires, lo stadio A ...A Buenos Aires sorgerà il più grande impianto del Sud America. Un investimento da 300 milioni di dollari. Mentre la storica Bombonera resterà come museo e per ...