BNL Italy Major Premier Padel | a Roma il meglio del padel mondiale e lo storico esordio delle donne

Roma, 28 giu. Il meglio del padel mondiale e, per la prima volta nella storia del Premier Padel, anche al femminile. IlMajor Premier Padel sara' uno spettacolo mai visto. Da sabato 8, giorno in cui inizieranno le qualificazioni, a domenica 16 luglio, nove giorni di show assoluto al Foro Italico: Roma sara' ......di sabato 8 luglio alle finali di domenica 16 " che quest'anno si svolgeranno sul palcoscenico del Centrale " i sette campi del Foro Italico sono pronti ad accogliere nuovamente ilMajor ...Lo ha detto il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, durante la presentazione delMajor Premier Padel. "Incredibile la popolarità di uno sport che in Italia e nel mondo non conosce limiti ...

"Oggi presentiamo questa seconda edizione sulla scia delle vittorie di Cracovia, ma quando lo presentammo lo scorso anno lo definimmo una scommessa. Oggi possiamo dire di averla già vinta". Così Vito ...Ben 134 match di padel in 9 giorni, per uno spettacolo raddoppiato grazie a un torneo per la prima volta disputato nella formula combined, con donne e uomini ...