BMW X1 M35i - Quattro cilindri e 300 CV per la Suv ad alte prestazioni

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La BMW introduce una variante sportiva della nuova X1, laxDrive. Non è una M vera e propria, che sulla X1 non si è mai vista, ma fa parte della gamma intermedia M Performance. La Suv adva oltre i contenuti delle attuali varianti M Sport dei powertrain già disponibili, senza però scomodare i motori a sei. Le prime consegne in Europa sono previste a novembre, ma il prezzo non è stato ancora comunicato. 300 CV con l'autobloccante anteriore. La X1xDrive adotta la più recente variante del 2.0 turbobenzina di Monaco: in versione europea, il 4M TwinPower Turbo arriva a erogare 300 CV e 400 Nm, mentre negli Stati Uniti e in altri mercati sale a quota 317 CV per le diverse logiche di omologazione. L'unità è abbinata alla trazione integrale con ...

Come è fatta fuori Come è fatta dentro Motore e prestazioni Prezzo e arrivo sul mercato COME È FATTA FUORIX1xDrive, visuale di 3/4 anteriore I designer dihanno voluto assicurarsi che ...Obiettivo dichiarato offrire il massimo piacere di guida in ogni condizione, per la nuovaX1xDrive. Il nuovo modello della casa dell'elica si posiziona al vertice della gamma X1 ed è caratterizzato dalle performance assicurate a tutti i veicoli della gamma M diLOOK SPORTIVO La nuovaX1xDrive si caratterizza per un serie di modifiche al design che permettono di dare maggiore grinta al look di questo modello. Troviamo, per esempio, una serie di ...

Per la prima volta la BMW X1 sfoggia la famosa lettera M che contraddistingue i modelli più sportivi della Casa di Monaco di Baviera e lo fa con la X1 M35i xDrive dotata del motore 2.0 M TwinPower ...I 221 kW/300 CV di potenza e i 400 Nm di coppia permettono alla BMW X1 M35i xDrive di raggiungere la velocità massima - limitata elettronicamente - di 250 km/h; mentre partendo da ferma raggiunge i ...